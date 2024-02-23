Mercimek suyunu yüzünüze sürün, neler oluyor izleyin… Cilt sorunları özelliklede kadınların oldukça fazla vakit harcadıkları bakım aşamalarından biridir. Evde uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler vardır. İşte, evde kolaylıkla uygulayacağınız mercimek suyu yöntemi ile cildiniz mermer gibi olacak…

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Özellikle kadınların cilt bakımları konusunda oldukça fazla vakit ayırdığı ve çeşitli yöntemlere başvurduğu bilinir. Evde uygulanabilen ve ekonomik açıdan oldukça avantajlı olan yöntemler bulunur.

Mutfağınızda bulunan ürünler ile cildiniz üzerinde çeşitli mucizelere tanık olmanızda mümkün. İşte yemeklerinin lezzeti kadar suyunun da etkili olan bu bakliyat sayesinde yaşlanmanın önüne geçeceksiniz.

Cilde kırmızı mercimek suyu sürmek

Kırmızı mercimek içeriğinde bulunan yüksek protein, mineral ve vitaminler sayesinde cilt üzerinde olumlu etkiler sunar.

Cildinize kaynattığınız mercimeğin suyunu soğuttuktan sonra sürdüğünüzde içeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller yaşlanmanın önüne geçmekte etkiler sunar.

Cildinizdeki yara ve aknelere iyi gelir izlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Cildinizin nemli olmasını ve canlı tutmasını sağlar.

Ayrıca, cildin elastikiyetini arttırarak kırışıklıkların giderilmesinde de etkiler sunar.

Mercimek suyu nasıl kullanılır?

Bir avuç kırmızı mercimeği yıkayın ve temiz bir tencereye koyun.

Üzerine su ekleyerek mercimekleri kaynayana kadar pişirin.

Pişen mercimekleri süzün ve suyunu bir kaseye alın.

Elde ettiğiniz mercimek suyunu soğuyana kadar bekletin.

Soğumasının ardından elde ettiğiniz mercimek suyunu bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayın 15-20 dakika beklettikten sonra su ile güzelce durulayın.

Düzenli olarak uygulandığında cildiniz üzerindeki olumlu etkilere tanık olacaksınız.