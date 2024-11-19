Merkez Bankası açıkladı: O banknotlar yenilendi!

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5 ve 50 TL’lik banknotlarda yenilemeye gidildi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama sonrasında yenilenen banknotlar 19 Kasım 2024 Salı günü itibariyle tedavüle alındı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, E9 Emisyon Grubu'na ait 8. tertip 50 TL ve 7. tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, banknotların güncellendiği belirtildi.

Yapılan değişikliklerin ardından tedavüle giren yeni 5 ve 50 TL’lik banknotlar üzerindeki tek fark imzalar oldu.

İMZALAR YENİLENDİ!

Banknotların boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonlarıyla genel nitelik ve görünümlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup değişiklikler yalnıza imzalar ile sınırlı kalmıştır.

Banknotlarda yer alan yeni imzalar yapılan açıklamalara göre, "Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 50 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile birlikte, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak" şekilde düzenlendiği belirtildi.

19 Kasım 2024 itibarıyla tedavülde olan yeni banknotlar, piyasada işlem gören mevcut banknotlarla birlikte dolaşımda olacak.