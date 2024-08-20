Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? PPK Ağustos 2024 faizi!

Gözler Merkez Bankası'nda...
Merkez Bankası tarafından açıklanan politika faizi, her sektör tarafından merak konusu.
Binlerce vatandaş, yatırımcı, iş insanı ve sektöre ilgi duyanlar Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak olan kararı merak ediyor.
Para Politikası Kurulu, ağustos ayı faizini açıklamak üzere bir araya geliyor.
Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Peki, faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? İşte yeni faiz kararı...
FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI
Merkez Bankası bugün saat 14:00'da faiz kararını açıkladı.
PPK, bir kez daha faizleri sabit bıraktı ve "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir." açıklamasında bulundu.