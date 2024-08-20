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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? PPK Ağustos 2024 faizi!

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? PPK Ağustos 2024 faizi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını açıklamak için bu yıl 8'inci kez bir araya gelecek. Para Politikası Kurulu, ağustos ayı faizini duyuracak. Peki, TCMB faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? İşte yeni politika faizi...