Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ağustos ayı toplantısı ne zaman? Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte detaylar..

ensonhaber.com Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Ağustos ayı toplantısının ne zaman yapılacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren toplantıda alınacak olan faiz kararının ne olacağı merak uyandırıyor. Temmuz ayında Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faizi yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükselttiğini açıklamıştı. Şimdi gözler Ağustos ayında yapılacak toplantıdan çıkacak karara çevrildi. Peki, Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte o tarih.. Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ağustos ayı toplantısı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.