Merkezi ısıtma sistemi ne zaman açılacak? Kaloriferlerin yanma tarihi 2024

Yağmur Dinç

Bazı binalar, ısıtma yöntemi olarak merkezi sistem kullanıyor.

Avantajları olduğu gibi dezavantajları da olan bu sistem, üşüyenler için can sıkıcı olabilir.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte 2024 yılında merkezi sistem kaloriferlerin ne zaman açılacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle apartmanlarda merkezi ısıtma sistemi kullananlar, bu sistemlerin hangi tarihlerde aktif olacağını merak ediyor.

Merkezi sistemin açılma ve kapanma tarihleri, Merkezi Isıtma Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş olsa da her şehirde farklılık gösterebiliyor.

Peki, merkezi sistemler ne zaman açılacak 2024? İşte kaloriferlerin yanma tarihi...

MERKEZİ SİSTEMLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024

Merkezi Sistem Yönetmeliği'ne göre, 15 Kasım açılış, 15 Nisan ise kapanış tarihi olarak belirlenmiştir.

Ancak bazı illerde Valilik kararıyla açılış tarihleri erkene alınabilirken, ısıtma sistemlerinin kapanış tarihleri de yine hava sıcaklıklarına bağlı olarak değişebilir.