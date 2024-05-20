Mersin’de hasadı başladı! Araplar kapış kapış alıyor; Tarlada 70, tezgahta 200 TL… Mersin'in köylerinde baharın müjdecisi kiraz hasadı başladı! Rusya, Balkan ve Araplar kapış kapış alıyor. Kilosu tarlada 70, tezgahta 200 TL’ye kadar çıkıyor.

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Mersin'in köylerinde kiraz hasadı başladı ve köylüler, bu süreçte oluşacak istihdam olanaklarından oldukça memnun.

Erdemli'nin şirin köyü Koramşalı'da üretici Bedir Uzlar, kiraz üretiminin köylerinde 15 yıl önce başladığını ve bu sürecin ekonomik anlamda büyük katkılar sağladığını belirtiyor.

Kiraz üretimi sayesinde köyde iş imkanlarının arttığını vurgulayan Uzlar, bu yıl kirazların kalitesine göre kilogramının 50 ila 70 lira arasında alıcı bulduğunu ve birçok ile sevkiyat yapıldığını ifade ediyor.

Kiraz hasadı sadece yerel ekonomiyi canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda iç piyasanın yanı sıra Rusya, Balkan ve Arap ülkelerine ihracat yapılarak uluslararası alanda da önemli bir rol oynuyor.

Rusya, Balkanlar ve Araplar kapış kapış alıyor

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Koramşalı köyünde yılın ilk kiraz hasadının başladığını duyurdu.

Kara, kirazın hem ilçe hem de köy ekonomisine ciddi katkılar sağladığını belirterek, Koramşalı kirazının kalitesiyle ünlü olduğunu vurguladı.

Başkan Kara, Balkanlar, Rusya ve Arap ülkelerine yapılan ihracatın ülke ekonomisine büyük faydalar sağladığını ifade etti.

Kirazın sağlığa faydaları

Kiraz, yalnızca lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor.

Zengin potasyum içeriği sayesinde idrar söktürücü özelliği bulunan kiraz, lifli yapısıyla bağırsak sistemini düzenler ve rahatlatır.

Hücrelerin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olan bu mucizevi meyve, kanser gibi hücre bozulmasına neden olan hastalıklara karşı bedeni korur.

Doğal bir antioksidan olan kiraz, diyabet rahatsızlığı olanlar için de faydalıdır; ancak, kararında tüketilmesi önemlidir.

Kirazın yüksek karbonhidrat içeriği, uzun süre tok kalmanızı sağlar ve bakır içeriği hastalıkların iyileşmesine yardımcı olur.

Ayrıca, kirazın içinde bol miktarda A ve C vitamini bulunur, bu da genel sağlığı destekler.