Nottingham Forest - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe’nin tur ihtimali

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turunda sahasında aldığı 3-0’lık Nottingham Forest mağlubiyetiyle Avrupa’da zor bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

Chobani Stadyumu’nda oynanan ilk maçın ardından sarı-lacivertli camiada moral bozukluğu yaşanırken, tur ihtimali merak konusu oldu.

Karşılaşmanın ardından “Fenerbahçe elendi mi? Rövanşta nasıl bir senaryo gerekiyor?” sorularına yanıt aranıyor.

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki kritik rövanş maçının tarihi netleşti. UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turundaki ikinci karşılaşma, 26 Şubat Perşembe akşamı oynanacak.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe’nin Avrupa macerasını sürdürebilmesi için rövanşta sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkması gerekiyor.

Temsilcimizin üç farklı galibiyet elde etmesi halinde karşılaşma uzatma dakikalarına taşınacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Dört ya da daha farklı bir galibiyet ise Fenerbahçe’ye doğrudan üst tur kapısını açacak.