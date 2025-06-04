Mesai hesaplama 2025: Bayram mesaisi ne kadar, kaç TL? Günlük mesai ücreti...

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2025 yılında Kurban Bayramı 6-9 Haziran'da kutlanacak.

Bazı sektörlerde yapılan iş gereğince üretimin veya hizmetin devam etmesi gerektiği için çalışma da devam edecek.

Yasalarımıza göre resmi tatillerde çalışanlar normal yevmiyelerine ilave olarak bayram ücreti de eklenecek.

Bu kapsamda bayramda çalışacak olanlar alacağı ücreti hesaplıyor.

Peki, 2025 bayram mesai ücreti ne kadar, kaç TL? Kurban Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte detaylar...

MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA 2025

Resmi ve dini tatillerde işçi çalıştırılırsa karşılığının nasıl ödenmesi gerektiği iş kanununun 47. Maddesi ile düzenlenmektedir.

İş Kanununu Madde: 47

“Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.”

KURBAN BAYRAMI MESAİ ÜCRETİ NE KADAR 2025

2025 brüt asgari ücret tutarı 26.005,50 TL'dir olarak belirlenmiştir. Bu rakam 30'a bölünerek 1 günlük mesai ücretine ulaşılır ve bu tutar 866,85 TL'dir.

1 günlük asgari bayram mesaisi ücreti ise 2025 için 1.773,70 TL'dir.