Meşhur oyuncak geri dönüyor: Herkes besleyecek Türkiye’de 'sanal bebek' olarak bilinen Tamagotchi, yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Oyunun piyasaya yeniden girişiyle moda olması bekleniyor.

Yağmur Dinç

1990’ların ikonik sanal bebekleri Tamagotchi, Bandai Namco’nun yenilikçi adımlarıyla yeniden gündeme geliyor.

Japon oyun devinin son dönemde yaptığı yatırımlar, bu nostaljik oyuncakların tekrar popüler hale gelmesini sağladı.

BBC’nin haberine göre, sanal bebek satışları 2022-2023 döneminde dünya genelinde iki katına çıktı.

YENİ SANAL BEBEKLER

Bandai Namco, sanal bebeklerin en popüler olduğu dönemde bile bir dükkan açmamışken, Britanya'daki ilk Tamagotchi dükkanının açılması dikkat çekti.

Tamagotchi marka sorumlusundan Priya Jadeja, sanal bebeklerin görünümünün aynı kaldığını, ancak özelliklerinin güncellendiğini belirtti. Artık arkadaşlarla bağlantı kurma, kablosuz ağ üzerinden oyun oynama ve çeşitli öğeleri indirme gibi yeni özellikler eklendi.

Jadeja, sanal bebekleri yeniden piyasaya sürerken hedef kitlenin genellikle Y kuşağı olduğunu düşündüklerini, ancak daha önce hiç böyle bir cihaza sahip olmamış çocukların da ilgi gösterdiğini vurguladı.