ÖSYM düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı hakkında meraklı bekleyiş sürerken ayrıntılar belli oldu.
12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek sınav için başvurunu yapan binlerce aday sınav yerlerinin ne zaman belli olacağı hakkındaki araştırmalarına hız kazandırdı.
2025-DİB-MBSTS’na başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yerleri belli oldu mu? 2025- DİB-MBSTS ne zaman yapılacak?
DİB-MBSTS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
2025-DİB-MBSTS, 12 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınamayacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.