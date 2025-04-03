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Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yerleri belli oldu mu? 2025- DİB-MBSTS ne zaman yapılacak?

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yerleri belli oldu mu? 2025- DİB-MBSTS ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için tarih araştırmaları başladı. MBSTS’ye girmek isteyen binlerce adayın merakla beklediği ayrıntılar belli oldu. Peki, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yerleri belli oldu mu? 2025- DİB-MBSTS ne zaman yapılacak?