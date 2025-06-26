Messi ve Ronaldo'ya neden GOAT denir? GOAT ne demek?

Futbol dünyasında sıkça duyulan "GOAT" terimi, İngilizce “Greatest of All Time” ifadesinin kısaltmasıdır.

Türkçeye "Tüm zamanların en iyisi" olarak çevrilen bu unvan, spor tarihine damga vuran, başarıları ve yetenekleriyle öne çıkan sporculara verilir.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da bu tanıma en çok uyan iki futbolcu olarak öne çıkıyor.

Messi'nin eşsiz top tekniği, oyun zekası ve rekorlarla dolu kariyeri; Ronaldo’nun fiziksel üstünlüğü, golcülüğü ve farklı liglerde kazandığı başarılar, onları bu unvanın en büyük adayları haline getiriyor.

Taraftarlar ve futbol otoriteleri arasında "Gerçek GOAT kim?" tartışması sürse de, her iki oyuncu da futbol tarihinin en büyük efsaneleri arasında gösteriliyor.