Yağmur Uçar

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Kış boyunca kalın kıyafetlerin altında saklanan fazlalıklar, ince giysiler ortaya çıktıkça daha görünür hale gelecek.

Zayıflamak isteyen birçok kişi de bu dönemi bir başlangıç noktası olarak görüyor. “En azından biraz toparlanayım” hissi ortaya çıkıyor.

Küçük ama etkili adımlarla başlamak en doğru yaklaşımdır. Mesela su içmeyi artırmak, daha hafif beslenmek, tatlıyı azaltmak gibi.

Birçok kişi ise bu süreci minik desteklerle başlatmak ister. İşte o desteklerden biri de Dukan birası.

Bu içecek aslında bira değil; adını görünümünden alıyor. Yeşil çay, limon, tarçın gibi ödem attırıcı ve metabolizma destekleyici malzemelerle hazırlanıyor.

Günde 1 litre kadar içildiğinde özellikle ödem ve şişkinlik hissini azaltmaya yardımcı olabilir. Bir kür gibi düşünülür; birkaç gün ya da bir hafta uygulanabilir.

İşte 15 gün dukan birası içmenin etkileri...

DUKAN BİRASI TARİFİ

1 adet limon (kabuğu soyulmadan, dilimlenmiş)

1 adet çubuk tarçın

2-3 adet karanfil (isteğe bağlı)

2 poşet yeşil çay

1 litre kaynamış içme suyu

Yapılışı:

1 litre suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra ocaktan alın, içine yeşil çay poşetlerini atın. 5-10 dakika demleyin. Demlenen yeşil çaya limon dilimlerini, çubuk tarçını ve karanfilleri ekleyin. Oda sıcaklığına gelince sürahiye alın ve buzdolabında soğutun. Gün içinde tüketin.

ETKİLERİ

Dukan birasını 15 gün boyunca düzenli olarak içtiğinizde vücudunuzda bazı değişiklikler hissedebilirsiniz. Ancak bu etkiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Dukan birası, tek başına mucize yaratmaz; ama doğru beslenme ve hareketle birlikte destekleyici bir kür olarak kullanılabilir.

İçeriğindeki yeşil çay, limon, tarçın ve karanfil gibi malzemeler doğal olarak idrar söktürücü etki gösterir. Bu sayede özellikle tuzlu, karbonhidratlı veya hareketsiz yaşamın birikimi olan ödem vücuttan atılabilir.

Kür boyunca vücudun su dengesi yeniden kurulur. Şişkinlik azaldıkça midede ve bağırsaklarda da rahatlama olabilir. Özellikle sabahları daha “hafif” uyanmak mümkündür.

Eğer bu süreçte işlenmiş gıdalardan uzak durulursa, porsiyonlara dikkat edilirse ve biraz da hareket eklenirse 15 günün sonunda 2 ila 4 kilo arasında bir kayıp olabilir.