Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 8’i şehit oldu.

Doğal gazın bir bileşeni olan ve solunduğunda ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme yol açabilen matan gazının zararları da gündemdeki yerini aldı.

Bu acı olaya neden olan gazı nasıl oluştuğu ve nasıl zehirlediği konusu araştırılıyor. Peki, Metan Gazı nedir, nasıl zehirler? Metan gazı zehirlenmesi nasıl olur?

METAN GAZI NEDİR VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Metan, küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından biridir. Ayrıca çöplerdeki metandan yakıt elde edilebilir. Normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunan metan, kokusuzdur. Doğal gazın bir bileşenidir ve önemli bir yakıttır. Doğal metan hem zemin altında hem de deniz tabanı altında bulunabilir. Yüzeye ve atmosfere ulaştığında atmosferik metan olarak bilinir. 1750'den beri Dünya'nın atmosferik metan konsantrasyonu arttı. Metanojen bakteri (arkelerde) metan üretimi yapar. Bu canlı türü zorunlu anaerob bakteridir.

Metan başka kimyasallarla karıştığında patlayıcı olabilir. Yüksek konsantrasyonda metan gazı tutuştuğunda ölümcül olabilir. Toprağın altından gelen doğal metan madenlerdetrajik patlamalara sebep olmuştur.

METAN GAZI ZEHİRLENMESİ NASIL OLUR?

Metan gazı tek başına zehirli olmasa da, bazı maddelerle birleştiğinde tehlikeli hale gelebilir. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan doğal gazın yaklaşık %97’si metan içerir ve uygun koşullarda kullanılmadığında risk oluşturabilir.

Özellikle doğal gazın yetersiz havalandırma ile yanması, kokusuz ve fark edilmesi zor olan karbonmonoksit gazının oluşmasına neden olabilir. Karbonmonoksit, düşük miktarlarda bile 20 dakika içinde baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtilerle etkisini gösterebilirken, birkaç saat içinde ölüme yol açabilir. Gazın yoğunluğu arttığında ise yalnızca 3 dakika içinde ölüm riski ortaya çıkabilir.