Meteoroloji Açıkladı: Türkiye’ye Bu Yıl Uğramayacak!

Haber Merkezi

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırırken, kar yağışı da birçok bölgede yüzünü gösterdi.

Sıcak havaları özleyen vatandaşlar ise "Pastırma Yazı" olarak bilinen mevsimsel sıcaklık artışını dört gözle bekliyordu.

Ancak meteoroloji uzmanlarından üzen bir açıklama geldi.

HAYALLER SUYA DÜŞTÜ

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, bu yıl pastırma yazının gelmeyeceğini duyurdu. Yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

“Bir iki al ver yapardı, kemiklerimizi ısıtırdı. Bize çok kırgınmış. Deveden mesaj geldi, bu sene pastırma yazı için gelmeyecekmiş...”