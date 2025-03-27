Meteorolojiden bayram müjdesi geldi; 81 ilde böyle olacak

Haber Merkezi
Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala, Meteoroloji uzmanları bayram süresince beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, 81 ilde aralıklarla yağmur etkili olacak.
Yağışlı havaya rağmen hava sıcaklıklarında büyük bir düşüş beklenmiyor.
81 İLDE ETKİLİ OLACAK
Hava Forum, X üzerinden yaptığı paylaşımla bayramda yağmurun gelişini müjdeledi.
Paylaşımında, "Bayramda yağmur bekleyenlere müjde! Bayram boyunca 81 şehirde aralıklarla yağmur bekliyoruz. Şakır şakır, şeker tadında bir ramazan bayramı olacak..." sözlerine yer verdi.