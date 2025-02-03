Meteorolojiden planları bozduran uyarı; İstanbul için son tarih açıklandı

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kritik bir uyarı yaptı.

5 Şubat itibarıyla megakenti etkisi altına alacak olan kış, arka arkaya soğuk ve karlı hava dalgalarıyla kendini gösterecek.

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, önümüzdeki 40 gün boyunca İstanbul'un sert kış koşullarıyla karşılaşabileceğini belirtiyor.

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Ay ortasında tüm şehri etkileyebilecek yoğun kar yağışı ihtimali bulunurken, ay sonunda da yeni bir soğuk hava dalgası kapıda olabilir.

İstanbul'da yaşayanlar, hava durumunu yakından takip ederek tedbirlerini şimdiden almalı!

İşte Hava Forum'un paylaşımı: