Mevlid kandili ne zaman? 2025 Mevlid Kandili tarihi...

2025 yılının son kandili olan Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Mevlid kandiline kısa bir süre kala bu mübarek gece hakkında aramalar hız kazanmış durumda.

Vatandaşlar "2025 Mevlid kandili ne zaman" ve "Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

Bilindiği üzere Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilmektedir.

Peki, 2025'in son kandili ne zaman? İşte 2025 Mevlid Kandili tarihi...

Mevlid Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.