Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Kandilde orucun fazileti İslam alemi, 14 Eylül Cumartesi günü Mevlid Kandili'ni idrak edecek. Bu kapsamda, milyonlarca Müslüman oruç tutacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? İşte kandilde oruç tutmanın hükmü...

Yağmur Dinç

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in doğum günü olan 12 Rebiülevvel’i kapsayan ve bu günün kutlandığı özel bir gecedir.

İslam takvimine göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi, Mevlid Kandili olarak kabul edilir ve Müslümanlar tarafından büyük bir coşku ve saygı ile kutlanır.

Bu özel gecede Müslümanlar, camilerde ve evlerde dua eder, Kuran okur ve çeşitli ibadetlerde bulunur.

Bu sene Mevlid Kandili 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor.

Oruç tutmak isteyenler tarafından ise "Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, fazileti nelerdir" soruları gündeme taşınıyor.

İşte Mevlid Gecesi oruç tutmanın sevabı...

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU

Mevlid Kandili'nde oruç tutmak farz veya vacip değil, müstehaptır. Yani, isteyenler bu mübarek günü daha fazla ibadetle değerlendirmek amacıyla oruç tutabilirler.

ORUÇ TUTMANIN SEVABI

Mevlid Kandili'ni oruçlu geçirmek bir Müslüman için sevap kazandırıcıdır.

Müslümanlar bu özel günün maneviyatını oruç tutarak daha derin hisseder.

Oruç tutan bir insan, Allah'ın koruyucu bir kalkanı ile korunur. Böylece kötülüklerden, çirkinliklerden uzak tutulur.