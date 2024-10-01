Mevsime göre beslenme: Ekim ayında tüketebileceğiniz sebze ve meyveler! Ekim ayı, meyvelerin ve sebzelerin en lezzetli olduğu zamandır! Bu dönemde tükettiğiniz doğal ürünlerle vücudunuzu besleyin ve kışa hazırlanın. İşte, Ekim ayında tüketebileceğiniz sebze ve meyveler...

Hüseyin Topuz

Ekim ayı, mevsim değişiminin belirginleştiği, yazın son izlerinin kaybolup sonbaharın tam anlamıyla kendini hissettirdiği bir dönemdir.

Bu dönemde, doğanın sunduğu taze meyve ve sebzelerle beslenmek, hem sağlığımızı korumak hem de vücudumuzu soğuk kış aylarına hazırlamak açısından büyük önem taşır.

Mevsiminde tüketilen ürünler, daha lezzetli olmanın yanı sıra, besin değeri açısından da daha zengin olur.

İşte Ekim ayında bolca bulabileceğiniz bazı meyve ve sebzeler...

Meyveler

Elma

Ekim ayının en popüler meyvelerinden biri olan elma, yüksek lif içeriği ve zengin vitamin profili ile bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Armut

Lezzeti ve sulu yapısıyla bilinen armut, sindirim sistemine faydalıdır ve enerji verir.

Nar

Antioksidan bakımından zengin olan nar, kalp sağlığı için de faydalıdır.

Ayva

İçerdiği yüksek miktarda C vitamini ile soğuk algınlığına karşı koruyucu bir etkisi vardır.

Üzüm

Tatlı ve sulu yapısıyla bilinen üzüm, enerji verici bir meyvedir ve içerdiği resveratrol sayesinde kalp sağlığını destekler.

Sebzeler

Brokoli

Vitamin ve mineral deposu olan brokoli, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı koruyucu etki gösterir.

Karnabahar

Düşük kalorili ve lif açısından zengin bir sebze olan karnabahar, sindirimi kolaylaştırır ve tok tutar.

Lahana

C vitamini açısından zengin olan lahana, cilt sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kabak

Kabak, düşük kalorisi ve yüksek lif içeriği ile sindirim sistemine yardımcı olur ve kilo kontrolüne katkıda bulunur.

Ispanak

Demir açısından zengin olan ıspanak, özellikle anemiye karşı koruyucudur ve genel sağlık için faydalıdır.