Mevsime göre beslenme: Ekim ayında tüketebileceğiniz sebze ve meyveler!

Ekim ayı, mevsim değişiminin belirginleştiği, yazın son izlerinin kaybolup sonbaharın tam anlamıyla kendini hissettirdiği bir dönemdir.
Bu dönemde, doğanın sunduğu taze meyve ve sebzelerle beslenmek, hem sağlığımızı korumak hem de vücudumuzu soğuk kış aylarına hazırlamak açısından büyük önem taşır.
Mevsiminde tüketilen ürünler, daha lezzetli olmanın yanı sıra, besin değeri açısından da daha zengin olur.
İşte Ekim ayında bolca bulabileceğiniz bazı meyve ve sebzeler...
Meyveler
Elma
Ekim ayının en popüler meyvelerinden biri olan elma, yüksek lif içeriği ve zengin vitamin profili ile bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
Armut
Lezzeti ve sulu yapısıyla bilinen armut, sindirim sistemine faydalıdır ve enerji verir.
Nar
Antioksidan bakımından zengin olan nar, kalp sağlığı için de faydalıdır.
Ayva
İçerdiği yüksek miktarda C vitamini ile soğuk algınlığına karşı koruyucu bir etkisi vardır.
Üzüm
Tatlı ve sulu yapısıyla bilinen üzüm, enerji verici bir meyvedir ve içerdiği resveratrol sayesinde kalp sağlığını destekler.
Sebzeler
Brokoli
Vitamin ve mineral deposu olan brokoli, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı koruyucu etki gösterir.
Karnabahar
Düşük kalorili ve lif açısından zengin bir sebze olan karnabahar, sindirimi kolaylaştırır ve tok tutar.
Lahana
C vitamini açısından zengin olan lahana, cilt sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kabak
Kabak, düşük kalorisi ve yüksek lif içeriği ile sindirim sistemine yardımcı olur ve kilo kontrolüne katkıda bulunur.
Ispanak
Demir açısından zengin olan ıspanak, özellikle anemiye karşı koruyucudur ve genel sağlık için faydalıdır.