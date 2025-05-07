Mevsimi geldi: Camın önüne koyun, sineklerden korunun...

Yağmur Uçar

Havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlanırken, ne yazık ki sinekler ve diğer haşereler de yeniden ortaya çıkmaya başlıyor.

Özellikle yaz aylarında açık pencere ve kapılardan evlere giren sinekler hem rahatsızlık verici hem de sağlığı tehdit edici olabilir.

Kimyasal spreyler kısa vadede etkili olsa da uzun vadede hem insan sağlığına hem çevreye zarar verebilir. Bu nedenle, doğal yollarla sinekleri uzaklaştırmak isteyenler için bitkiler harika bir alternatif sunar.

Bazı bitkiler sahip oldukları keskin kokular veya uçucu yağlar sayesinde sinekleri ortamdan uzak tutar, hatta bazen tamamen yok edebilir.

İşte sinek kaçıran o bitkiler...

1. Fesleğen

Güçlü aroması sinekleri rahatsız eder. Saksıda balkon veya pencere önüne koymak etkili olur. Sivrisinekleri de uzak tutar.

2. Kadife Çiçeği

Özellikle sivrisinek ve beyaz sineğe karşı etkilidir. Bahçede veya pencere önünde yetiştirilebilir. Toprağa da faydası vardır (böcekleri uzak tutar).

3. Limon Otu

Doğal sinek kovucu olarak bilinir. Limon kokulu yağı, birçok sinek kovucu ürünün ana maddesidir. Saksıda veya bahçede yetişebilir.

4. Nane

Kokusu hem sinek hem karınca ve fare gibi diğer haşereleri de uzaklaştırır.

5. Sarımsak

Toprağa ekilirse, kokusuyla sinekleri uzak tutabilir. Aynı zamanda toprağın içindeki haşereleri de azaltır.

6. Biberiye

Hem yemeklerde kullanılır hem de sinekleri ve bazı böcekleri uzaklaştırır. Kurutulup yakıldığında da sinekleri kaçırabilir.

7. Lavanta

Hoş kokusu bize iyi gelir ama sinekler uzak durur. Kurusu da taze hali de işe yarar.

8. Defne Yaprağı

Kurutulmuş defne yaprakları evin köşelerine konursa, sinek ve böcekleri uzak tutar.