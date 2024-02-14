Meyhaneciler bayılacak! Bulgura 1 kaşık ekleyin, lezzetine değmeyin... Meyhane usulü bulgur pilavının lezzetini katlayacak olan formül haberimizde! Bir kez yiyen bağımlısı olacak, kimse tadına doyamayacak...

ensonhaber.com

"Meyhane pilavı", Türk mutfağında özellikle meyhanelerde ve balık lokantalarında servis edilen bir pilav çeşididir.

Meyhane pilavı, tipik olarak pirinç, soğan, sarımsak, domates salçası, taze yeşillikler, zeytinyağı ve baharatlarla hazırlanır. Pilavın içine bazen rendelenmiş domates de eklenir ve bu pilava özgü kırmızı bir rengi verir.

Meyhane pilavını hazırlarken ekleyeceğiniz bir kaşık baharat pilavın tüm lezzetini değiştiriyor.

Kimyon dokunuşu

Meyhane pilavına kimyon eklemek yemeğin lezzetini artırır. Üstelik gaz yapmayı da engelleyen kimyon sindirimi de kolaylaştırır.

İşte muhteşem bir meyhane pilavı tarifi...

Malzemeler:

2 su bardağı uzun taneli pirinç

3 su bardağı tavuk suyu veya su

1 orta boy soğan, ince doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş veya doğranmış

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı: Bir avuç kadar taze maydanoz ve dereotu, ince doğranmış

Yapılışı:

Pirinci iyice yıkayın ve süzün. Yıkama işlemi pirincin fazla nişastasını uzaklaştırarak daha iyi pişmesini sağlar.

Bir tencerede zeytinyağını veya tereyağını orta ateşte ısıtın. Soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun, ardından sarımsakları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Yıkanmış pirinci tencereye ekleyin ve pirincin her bir tane yağla kaplanana kadar karıştırın.

Tavuk suyunu veya suyu ekleyin, tuz ve karabiber ilave edin, karıştırın.

Pilavın altını kısın, tencerenin kapağını kapatın ve pirinçler suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Pilav piştikten sonra ocaktan alın ve tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika kadar dinlendirin.

Dinlendikten sonra pilavı servis tabağına alın ve üzerine ince doğranmış maydanoz ve dereotu serpip servis yapın.