Meyve değil gençlik iksiri! Güney Amerika’dan geliyor, hem cildi hem vücudu gençleştiriiyor...

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Son yıllarda sağlıklı beslenme alanında yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda bazı meyvelerin yaşlanmaya karşı olumlu etkiler sunduğu tespit edildi.

Bu meyveler arasında bulunan ve Güney Amerika’da yetişen meyve hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydaları ile dikkat çekiyor.

Zengin besin içeriği sayesinde yaşlanma belirtilerini geciktirmede oldukça etkili olduğu bilinen meyve adeta gençlik iksiri olarak hem cilt sağlığında hem de vücut sağlığınıza etkili oluyor.

GENÇLİK İKSİRİ OLAN MEYVE!

Amerikalıların gözdesi olan feijoa meyvesi zengin C vitamini, lif ve antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirirken cilt sağlığı üzerinde de belirgin etkiler sunuyor.

Zengin antioksidan içeriği ile, vücuttaki serbest radikalleri nötralize ederek hücre hasarını önleyen feijoa, cilt elastikiyetini artırarak ve kırışıklıkların oluşumunu geciktirici etkileriyle yaşlanma sürecini yavaşlatmada etkili oluyor.

Aynı zamanda B vitaminleri, potasyum, magnezyum ve demir gibi mineraller açısından da zengin olan meyve, vücudun enerji seviyelerini artırmaya, kas ve sinir fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olmada etkili oluyor.

Ayrıca, zengin lif içeriğiyle sindirim sağlığına da katkıda bulunurken bağırsak hareketlerini düzenlemede erkilidir. Bu etkileri sayesinde feijoa meyvesi, hem içten hem de dıştan genç kalmaya yardımcı olan meyveler arasında yer alır.

Yaşlanma karşıtı etkileri üzerine yapılan araştırmalarla birlikte meyvenin cildin serbest radikallere karşı savunmasını artırarak, UV ışınlarının ve çevresel faktörlerin yol açtığı hasarları azaltmada etkili olduğu tespit edilmiştir.

Bu etkileriyle feijoa, güneşin zararlı etkilerine karşı bir kalkan görevi görmede de etkilidir. Düzenli feijoa tüketiminin ciltteki ton farklılıklarını azaltabileceğini ve cilt renginin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olabileceği de biliniyor.