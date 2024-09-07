Meyveleri bu yöntemle konserveleyin, kışın lıkır lıkır için... Meyvelerden doğal bir yöntemle elde edebileceğiniz konsantre sayesinde hazır meyve suyu almayı bırakacaksınız Hem sağlıklı, hem lezzetli! İşte konservede meyve suyu tarifi...

Editör: Yağmur Dinç

Birçok hazır meyve suyu yüksek miktarda eklenmiş şeker veya yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir. Bu, kalori alımını artırır ve diyabet, obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Daha sağlıklı bir alternatif olarak, taze sıkılmış meyve sularını veya tam meyveleri tercih etmek daha iyi olabilir.

Yazın hazırlayacağınız konsantre meyve konserveleri ile kışın meyve suyunuzu gönül rahatlığı ile içebilirsiniz.

İşte meyve suyu konservesi tarifi...

Malzemeler:

Taze meyve (portakal, elma, üzüm, vb.)

Şeker (isteğe bağlı, meyvenin tatlılığına göre)

Su

Yapılışı:

1- Meyveleri iyice yıkayın ve kabuklarını soyun (eğer gerekiyorsa). Çekirdeklerini çıkarın ve küçük parçalara kesin.

2- Meyveleri bir blender veya mutfak robotunda püre haline getirin. Eğer meyve çok sertse, biraz su ekleyebilirsiniz.

3- Meyve püresini bir tülbent veya ince bir bezin üzerine koyup süzerek suyunu çıkartın. Suyu bir tencereye alın.

4- Eğer tatlandırmak isterseniz, suyu kaynatmaya başlamadan önce şeker ekleyebilirsiniz. Şeker miktarını meyvenin tatlılığına göre ayarlayın.

5- Meyve suyunu bir tencereye alın ve kısık ateşte kaynatın. Suyu kaynatırken, köpükleri temizleyin. Kaynamaya başladıktan sonra, sıvının hacmi yarıya düşene kadar kısık ateşte kaynatın. Bu, konsantreyi yoğunlaştıracaktır.

6- Konsantreyi ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelene kadar soğutun. Ardından sterilize edilmiş cam şişelere veya kavanozlara dökün. Soğuyunca kapaklarını sıkıca kapatın.

Konsantreyi kullanmak için, su veya soda ile seyreltebilirsiniz.