Mezar taşlarını okumak unutkanlık yapar mı? İşte yanıtı...

Halk arasında sıkça duyulan ilginç inanışlardan biri de mezar taşlarını okumanın unutkanlığa neden olacağıdır.

Peki bu iddianın bilimsel bir temeli var mı, yoksa sadece bir batıl inançtan mı ibaret?

Toplumda yaygın olan bu söylentiye göre, mezar taşlarındaki yazıları okumak hafızayı olumsuz etkiler, zamanla kişide unutkanlık yapar.

Ancak bu görüşün arkasında herhangi bir tıbbi ya da bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Uzmanlar, böyle bir ilişkinin olmadığını net bir şekilde belirtmektedir.

Psikoloji ve nörobilim alanındaki araştırmalar, unutkanlığın genetik faktörler, stres, uykusuzluk, vitamin eksikliği gibi nedenlerle ortaya çıktığını göstermektedir.

Mezar taşlarını okumakla hafıza arasında doğrudan bir bağ kurmak mümkün değildir.

Bu nedenle, mezarlık ziyaretlerinde saygı çerçevesinde mezar taşlarını okumakta bir sakınca yoktur.

Ancak halk arasındaki bu tür söylentilerin zamanla nasıl yayıldığı ve geleneksel kültürde nasıl yer ettiği ise sosyolojik açıdan ilginç bir konudur.