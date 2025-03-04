Mezgit, istavrit, somon, hamsi… Fiyatlar düştü: İşte Mart 2025 balık fiyatları

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15 Nisan'da sona erecek av sezonu öncesinde Sinop’ta tezgâhlar taze balıklarla dolup taşıyor.

Balıkçılar tarafından bol miktarda avlanan mezgit, istavrit ve kefal gibi türler, kilogramı 100 liradan satışa sunulurken, hamsi 150 liradan, kafeslerde yetiştirilen Türk somonu ise 200 liradan alıcı buluyor.

Balıkçılar, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte satışlarda ciddi bir düşüş yaşandığını belirtiyor.

AA muhabirine konuşan Balıkçı İbrahim Coşkun, satışların yüzde 80 oranında azaldığını ifade etti.

FİYATLAR YARIYA DÜŞTÜ

Ramazan ayında pek balık tüketilmediğini dile getiren Coşkun, “Dolayısıyla satış olmadığı için fiyatlarımız da düştü. Mezgit, istavrit 100 lira, somon 200 lira. Fiyatlarımız da çok iyi. Fiyatlarda yarıdan fazla düşüş var. Neden? Çünkü balık günlük olarak satılması gereken bir ürün. Onun için de fiyatları yarıya indirdik.” dedi.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise balık satışlarının düşüşünü şu sözlerle ifade etti:

“Mezgit ve istavrit gibi balıklar ramazan öncesi kilogramları 150 liradan satılıyordu. Onları 100 liraya düşürdük. Hamsimiz yine 200 liradan satılırken şu an 150 liradan satılıyor ama ilgi yok gibi bir şey. Satışlarımız çok ama çok azaldı.”