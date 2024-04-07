Mezopotamya Ekspresi bilet fiyatları 2024! Mezopotamya Ekspresi güzergahı ve durakları Ankara’dan Diyarbakır’a uzanan yeni turistik tren rotası "Mezopotamya Ekspresi", 19 Nisan'da seferlerine başlıyor. Bu turu kaçırmak istemeyen gezginler bilet fiyatları ve güzergah hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Mezopotamya Ekspresi nedir, nerelerden geçer? Mezopotamya Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

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Ekspres tren, başlangıç ​​ve varış istasyonları (genellikle büyük varış noktaları) arasında çok az duraklayan veya hiç durmayan, rotaları boyunca istasyonların çoğunda veya tamamında duran yerel trenlerden daha hızlı hizmet sağlayan bir yolcu treni türüdür.

Türkiye'deki en popüler olan trenler Doğu Ekspresi ve Güney Kurtalan rotalarıdır.

Ekspres tren seyahatine bir yenisi daha ekleniyor; Mezopotamya Ekspresi...

Türkiye'nin yeni turistik treni `Mezopotamya Ekspresi` tanıtım turunu tamamladı. Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatacak turistik trenin, 19 Nisan'daki ilk seferi öncesi tanıtım turu gerçekleştirildi.

İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkaran yolcular, mola verilen şehirleri de tanıma imkanı buldu.

Bu deneyimi kaçırmak istemeyenler, Mezopotamya Ekspresi güzergahı ve bilet fiyatları hakkında detaylı araştırma yapıyor.

Mezopotamya Ekspresi nedir, kaç gün sürer, bilet fiyatları ne kadar, hangi illerden geçiyor...

İşte merak edilenler...

Mezopotamya Ekspresi güzergahı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce 1051 kilometrelik güzergahta düzenlenen seferin ilkinin Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’te, dönüş treninin ise Diyarbakır’dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’de hareket etmesi bekleniyor.

Konuklarına eşsiz doğa manzaraları eşliğinde keyifli bir yolculuk yaşatacak olan turistik tren, Kayseri ve Malatya'da üçer saat, Elazığ'da ise 4 saat mola verecek.

Mezopotamya Ekspresi bilet fiyatları

"Mezopotamya Ekspresi"nde toplam 180 yolcu kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagon bulunuyor. Trende iki kişilik yataklı vagonlarda yolculuk yapmak isteyenler 9 bin lira, dönüş güzergahında ise 8 bin lira ücret ödeyecek.

Vagonlardaki iki kişilik odalarda koltuklar, aynı zamanda gece uyumak için yatağa da dönüşüyor.

Odalarda yolculuk yapacak olanların kişisel ihtiyaçlarına yönelik buzdolabından lavaboya, eşya dolabından aydınlatma ve ısıtmaya kadar her türlü imkan sunuluyor.