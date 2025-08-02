Michael Jackson’ın çorapları satışa çıktı! Satış rakamı dudak uçuklattı

Pop müziğin efsane isimleri arasında yer alan dünya çapındaki ünüyle bilinen Michael Jackson’a ait sahne kostümleri dudak uçuklatan rakamlarla satılmaya devam ediyor.

Son olarak sanatçının, 1997 yılında HIStory World Tour turnesinde Fransa’da verdiği konserde giydiği ışıltılı sahne çorapları açık artırmaya çıktı.

Konserin ardından Jackson'ın soyunma odası yakınında bir teknisyen tarafından bulunan üzerinde sararmış taşlar bulunan kirli çorapların satış rakamı dudak uçuklattı.

324 BİN TL’YE ALICI BULDU

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen müzayede de Jackson’a ait ışıltılı çoraplar kimliğini açıklamak istemeyen bir alıcı tarafından 8 bin dolar (yaklaşık 324 bin TL) karşılığında satın alındı.

Sanatçının daha önce satılan diğer eşyaları da rekor fiyatlara alıcı bulmuştu. Efsanevi beyaz eldiveni 350 bin dolara, klasik fötr şapkası ise 80 bin doların üzerinde bir fiyata müzayedede satılmıştı.