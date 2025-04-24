Mihenk taşı nedir? Mihenk taşı ne işe yarar?

Hüseyin Topuz

Altın ya da gümüş gibi değerli bir takıya sahip olduğunuzda, onun gerçekten ne kadar saf olduğunu hiç merak ettiniz mi?

İşte tam da bu noktada devreye mihenk taşı giriyor. Kuyumculardan sahtecilik uzmanlarına kadar birçok alanda kullanılan bu küçük ama etkili taş, metallerin gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor.

Hem geçmişin ustaları hem de günümüz profesyonelleri için vazgeçilmez bir araç olan mihenk taşı, değerli metallerin doğruluğunu saniyeler içinde ortaya koyabiliyor.

Peki, mihenk taşı tam olarak nedir ve ne işe yarar? İşte merak edilenler...

Mihenk taşı altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin saflığını test etmek için kullanılır. Mihenk taşı, genellikle koyu renkli ve ince yapılı doğal bir taş olup, metallerin değeri ve saflığı hakkında bilgi edinmek için kullanılıyor.

Kuyumcular, metal parçayı bu taşın üzerine sürterek iz bırakıyor. Ardından bu iz üzerine özel asit çözeltileri uygulanıyor. Asitle metalin verdiği tepki sayesinde, altının ya da gümüşün ayarı kolaylıkla anlaşılabiliyor.

Eritme ya da metal üzerinde herhangi bir tahribat yapmadan sonuç alınabilmesi, mihenk taşını daha da önemli hale getiriyor. Hem hızlı hem de pratik sonuçlar vermesi sayesinde, özellikle kuyumcular ve sahtecilik tespiti yapan uzmanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.