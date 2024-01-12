Milan'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! Rade Krunic kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe, Rade Krunic ile anlaşma sağladı. Transferin açıklanmasının ardından Rade Krunic'in kariyeri merak uyandırdı. İşte Krunic'in merak edilenleri...

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Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bu sezon Milan ile 14 maçta forma giyen Rade Krunic gol ve asist katkısı sağlayamadı. Adı Fenerbahçe ile uzun süredir anılan Krunic sezonun ikinci yarısında sarı lacivertli formayı giyecek.

Bu açıklama sonrası Rade Krunic hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Rade Krunic? İşte merak edilen kariyeri..

Rade Krunic kimdir?

Rade Krunic 7 Ekim 1993 yılında Bosna Hersek'te dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine 2013/2014 sezonunda Donji Srem takımında forma giyerek başlayan Krunic kariyerinde Borac Cacak, Empoli ve Milan takımlarında forma giydi.

Krunic, 2019 yılında 8,6 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Milan'a transfer olarak dikkat çekti.

30 yaşındaki Rade Krunic, Bosna Hersek A Milli takımıyla 31 maça çıktı. Krunic milli formayla 4 gole imza attı.