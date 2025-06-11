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Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak? Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi

Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak? Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftası geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çin'de oynanan 1. hafta maçlarının ardından gözler 2. hafta maçlarına çevrildi. İşte, Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi...