Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak? Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi

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Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasını 4'te 4 yaparak tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Çin'i 2-1 geriye düştüğü müsabakada 3-2 mağlup etti.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahne alacak.
Milliler İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.
İşte Milli takımımızın maç programı;
18 Haziran Çarşamba
19.30 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye
19 Haziran Perşembe
19.30 Kanada - Türkiye
21 Haziran Cumartesi
19.30 Güney Kore - Türkiye
22 Haziran Pazar
19.30 Türkiye - Brezilya