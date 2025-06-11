Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak? Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi
Haber Merkezi

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasını 4'te 4 yaparak tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Çin'i 2-1 geriye düştüğü müsabakada 3-2 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahne alacak.

Milliler İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.

İşte Milli takımımızın maç programı;

18 Haziran Çarşamba

19.30 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

19 Haziran Perşembe

19.30 Kanada - Türkiye

21 Haziran Cumartesi

19.30 Güney Kore - Türkiye

22 Haziran Pazar

19.30 Türkiye - Brezilya

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Hüseyin Topuz
Seo Editor