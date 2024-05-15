Milletler Ligi 2024: Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Filenin Sultanları, sahada...
Milli takım, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 14-19 Mayıs tarihlerinde Antalya, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD, üçüncü haftasında ise 11-16 Haziran'da Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da mücadele edecek.
Sultanlar'ın Japonya mücadelesinin akabinde Hollanda gelecek.
Bu mücadeleyi kaçırmak istemeyenler, "Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" merak ediyor.
İşte maça dair bilgiler...
Hollanda-Türkiye maçı:
Milletler Ligi Filenin Sultanları 2. karşılaşması Türkiye Hollanda maçı 16 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.
Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.