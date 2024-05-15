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Milletler Ligi 2024: Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi 2024: Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi'ndeki ikinci maçı Hollanda ile olacak. Antalya etabındaki açılış maçında Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Peki, Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...