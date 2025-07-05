Milletvekili maaşları 2025: Güncel milletvekili maaşı ne kadar, kaç TL?

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memurların maaşında değişikliğe gidildi.

Yapılacak artıştan milletvekili ve emekli milletvekilleri de etkilenirken, temmuz ayı itibarıyla alınacak yeni maaşlar belli oldu.

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisi %1,37 olarak duyuruldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek 6 aylık enflasyon farkı ise %16,67 olarak kesinleşti. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise %15,57 oldu.

Milletvekili maaşı ne kadar sorusu, vatandaşların gündeminde yer aldı.

En düşük ve en yüksek milletvekili maaşı kaç TL sorusu, 2025'in son 6 ayı için araştırılıyor.

Peki, güncel milletvekili maaşı ne kadar? İşte rakamlar...

GÜNCEL MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI 2025