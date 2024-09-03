Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig ne zaman başlıyor? Milli maç sebebiyle araya giren Trendyol Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak uyandırdı. İşte Süper Lig'in başlama tarihi...

Editör: Salih Demirgan

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve İzlanda ile yapacağı maçların öncesinde Süper Lig'e ara verildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.

Milli takım, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile 9 Eylül'de kendi sahasında İzlanda ile karşılacak.

Futbolseverler milli maç nedeniyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Trendyol Süper Lig, 1 Eylül'de sona eren 4. hafta müsabakalarının ardından milli araya girdi.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları, 13-16 Eylül tarihlerinde yapılacak.