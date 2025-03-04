Milli ara tarihleri 2025: Süper Lig'de milli maç arası ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele sergiliyor. Kritik grup maçları aşamasında ise Macaristan ile karşılaşacak 20 Mart’ta oynanacak bu önemli karşılaşma öncesinde, Süper Lig’de milli ara verilecek.

Spor severler, “Milli maç arası ne zaman?” sorusunun yanıtını merak ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de maç oynanmayacak tarihleri duyurdu.

Süper Lif karşılaşmalarının gerçekleşmeyeceği süreçte, A Milli Takım hazırlıklarına odaklanacak ve Macaristan karşısında galibiyet arayacak. Peki, Süper Lig'de milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

UEFA Uluslar Ligi’nde boy gösteren A Milli Takım, 20 Mart günü Macaristan ile grup aşaması son karşılaşmasının ilk maçını yapacak. Ardından rövanş için 23 Mart günü iki takım da karşı karşıya gelecek.

TFF tarafından yapılan açıklamayla birlikte, milli ara 28. hafta 16 Mart günü düzenlenecek son maçlar sonrasında başlayacak. 30 Mart günü oynanacak mücadelelerle milli maç arası sonlanacak.