Milli heyecan o kanalda şifresiz! İşte Türkiye - İzlanda maçının yayıncısı... A Milli Futbol Takımı'mız 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. İşte maçın bilgileri...

Editör: Hüseyin Topuz

2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi maçları heyecanı devam ediyor. B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımı'mız ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı'mız 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak.

Futbolseverler Türkiye ile İzlanda arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Türkiye ile İzlanda arasında oynanacak müsabakanın detaylarını sizler için derledik.

İşte, Türkiye - İzlanda maçının merak edilenleri...

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman?

Türkiye - İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye - İzlanda maçı TV8 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.