Milli maç şifresiz! İşte Türkiye - Karadağ maçının yayınlanacağı kanal!

Hüseyin Topuz

A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ'ı konuk edecek.

B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız Karadağ, Galler ve İzlanda ile aynı grupta yer alıyor. A Milli takımımız gruptaki ilk iki maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alarak 4 puan topladı.

A Milli Takımı'mız Ekim ayı içerisinde Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimiz gruptaki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile kozlarını paylaşacak.

Futbolseverler Türkiye - Karadağ maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Karadağ maçı ne zaman?

Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim 2024 Cuma (bugün) günü saat 21:45'te Samsun'da oynanacak.

Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda?

Türkiye - Karadağ mücadelesi TV 8 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.