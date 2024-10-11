Milli maç şifresiz! İşte Türkiye - Karadağ maçının yayınlanacağı kanal!

A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ'ı konuk edecek.
B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız Karadağ, Galler ve İzlanda ile aynı grupta yer alıyor. A Milli takımımız gruptaki ilk iki maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alarak 4 puan topladı.
A Milli Takımı'mız Ekim ayı içerisinde Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Millilerimiz gruptaki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile kozlarını paylaşacak.
Futbolseverler Türkiye - Karadağ maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Türkiye - Karadağ maçı ne zaman?
Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim 2024 Cuma (bugün) günü saat 21:45'te Samsun'da oynanacak.
Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda?
Türkiye - Karadağ mücadelesi TV 8 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.