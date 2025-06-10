Milli maç şifresiz! İşte, Türkiye - Meksika maçının yayınlanacağı kanal...

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A Milli Futbol Takımımız Meksika ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçları kapsamında ilk olarak ABD ile karşı karşıya gelen millilerimiz mücadeleyi 2-1 kazandı.

ABD'de hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'mız buradaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye ve Meksika, A Milli Takım düzeyinde tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler Türkiye ile Meksika arasında oynanacak olan maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - Meksika maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Meksika maçı ne zaman?

Türkiye - Meksika maçı 11 Haziran 2025 Çarşamba günü TSİ 04.00'te Chapel Hill kentindeki Kenan Memorial Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye - Meksika maçı TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.