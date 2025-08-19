Abone ol: Google News

Milli maçlar ne zaman? İşte Türkiye’nin Dünya Kupası elemeleri fikstürü

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde mücadele edecek. Kura çekimlerinin ardından Türkiye’nin rakipleri Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya oldu. Zorlu grup maçlarının tarihleri ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte fikstür...

Yayınlama Tarihi: 19.08.2025 14:36
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı için geri sayım başladı.

E Grubu’nda mücadele edecek olan A Millî Futbol Takımımız, zorlu bir fikstüre hazırlanıyor.

Rakipler arasında Gürcistan ve Bulgaristan’ın yanı sıra son Avrupa Şampiyonu İspanya da yer alıyor.

Ay-Yıldızlılar, elemelerdeki ilk sınavını Gürcistan deplasmanında verecek.

Futbolseverler, kritik karşılaşmanın tarihini ve saatini merakla bekliyor. 

TÜRKİYE’NİN 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI:

4 Eylül 2025: Gürcistan – Türkiye (19:00)

7 Eylül 2025: Türkiye – İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

