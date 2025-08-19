Milli maçlar ne zaman? İşte Türkiye’nin Dünya Kupası elemeleri fikstürü

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı için geri sayım başladı.
E Grubu’nda mücadele edecek olan A Millî Futbol Takımımız, zorlu bir fikstüre hazırlanıyor.
Rakipler arasında Gürcistan ve Bulgaristan’ın yanı sıra son Avrupa Şampiyonu İspanya da yer alıyor.
Ay-Yıldızlılar, elemelerdeki ilk sınavını Gürcistan deplasmanında verecek.
Futbolseverler, kritik karşılaşmanın tarihini ve saatini merakla bekliyor.
TÜRKİYE’NİN 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI:
4 Eylül 2025: Gürcistan – Türkiye (19:00)
7 Eylül 2025: Türkiye – İspanya
11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye