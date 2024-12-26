Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Her sene büyük bir merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı.

Şans oyunu tutkunları yılbaşı çekilişinin ne zaman ve saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı.

Milli Piyango bileti alan milyonlarca vatandaş çekiliş gününü beklemeye başladı.

Konu hakkında internette arama yapan vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiyenin 600 milyon TL olduğu açıklandı.

Milli Piyango çekilişi noter huzurunda yapılacak ve çekiliş Milli Piyango TV ekranlarında yayınlanacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17:30'da başlayacak.