Milton Kasırgası nedir, hangi ülkede görülür? Milton Kasırgası özellikleri

Yağmur Dinç

ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletinin Milton Kasırgası'nın muhtemel yolu üzerinde bulunan sakinlerine acil tahliye uyarısında bulunarak "Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir." dedi.

Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre de saatteki hızı yaklaşık 260 kilometreye ulaşan Milton Kasırgası'nın kategorisinin 5'e çıktığı bildirildi.

Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için "benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını" belirterek bölge sakinlerini "tahliye emirlerine uymaları konusunda" uyarmaya devam etti.

"Milton Kasırgası"nı ilk kez duyanlar ise ne olduğu hakkında araştırmalara başladı.

Peki, Milton Kasırgası nedir? Milton Kasırgası özellikleri nelerdir, Milton Kasırgası nerede görülür? İşte detaylar...

MİLTON KASIRGASI NEDİR

Milton Kasırgası, 1995 yılında Atlantik Okyanusu'nda oluşan bir tropikal fırtınadır.

Kasırga, özellikle Karayipler ve ABD'nin güneydoğu kıyılarında etkili olmuş, yoğun yağışlar ve rüzgarlar ile büyük zararlar vermiştir.

Zamanla güçlenerek kasırga kategorisine ulaşmış ve birçok bölgede sel ve hasara yol açmıştır.

ÖZELLİKLERİ

Milton, tropikal bir fırtına olarak başlamış ve hızla kasırga seviyesine ulaşmıştır. Rüzgar hızları saatte 120 km'ye kadar çıkmıştır.

Kasırga, özellikle Karayip adalarında ve ABD'nin güneydoğu kıyısında büyük yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle önemli hasarlara neden olmaktadır.

Yoğun yağışlar, birçok bölgede sel olaylarına neden olmuş, bu da tahliyeler ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırmıştır.