Milyonlar hurdalıkta yatıyormuş! On milyonlarca TL değerindeki hayalini hurdalıkta buldu… Akıl almaz malzemelerin işe yaramaz görülerek yolunu tuttuğu hurdalıkta bulduğu şey hayrete düşürdü. Değeri milyonlar eden üzeri tozla kaplanmış hayalini gören şaşkınlığını gizleyemedi.

ensonhaber.com

Hurdalıklar işe yaramaz tonlarca malzemeyle dolu olan yerlerdir. Çoğu değersiz malzemenin olduğu hurdalıklar hiç ummadığımız belki de hayalini kurduğumuz o şeyin yuvası olmuş bile olabilir.

Supercar.fails hesabında yayınlanan videoda bir kişi, hayalindeki otomobile bir hurdalıkta rastladı. Bu kişi, aracın terk edilmiş, bakımsız ve hafif hasarlı olduğu belirtti.

Binlerce kişinin ortak hayallerinden belki de biri olan bu aracın markası görenleri hayrete düşürdü.

İtalyan otomobil devi Lamborghini'nin, Aventador LP 750-4 Superveloce (SV) modeli olduğu bildirildi. Bu aracın Türkiye fiyatı ise on milyonlarca TL'yi buluyor.

Hurdalıkta bulunan söz konusu araç modelinden ise sadece 600 adet üretildiği belirtilen önemli noktalardan.

Aracın sahibi bulundu

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, tropik bir hurda alanında ezik ön camı, cam kırıkları ve içi kutularla dolu olan nadir bir otomobilin neden terk edildiği merak konusu oldu.

Yerel medya kuruluşu The Irrawaddy, aracın Myanmar'ın en zengin ailelerinden birine ait olduğunu ortaya çıkardı.

Bahsedilen ailenin, uyuşturucu kaçakçılığı ve internet üzerinden dolandırıcılık gibi yasadışı yollarla servet edindiği ve bu faaliyetlerinin ülkeyi yöneten cunta tarafından örtbas edildiği biliniyor.

Raporlara göre, Shan Eyaleti'nin Kokang bölgesinde faaliyet gösteren suç örgütü sık sık ordudan destek alıyordu. Ancak 2023'ün son aylarında silahlı bir örgüt olan Myanmar Ulusları Demokratik İttifak Ordusu'nun (MNDAA) örgütü dağıtması ve bu süreçte mal ve mülklerine el koymasıyla tarihe karıştılar. Lüks aracın da bu dönemden kaldığı tahmin ediliyor.

Araç öylece duruyor

Hurdalıkta bulunan bu değerli aracın hakkında internette görüşlerini paylaşan kullanıcılardan biri, "İsyancıların, malikhaneyi bastıklarında aldıkları arabalardan biriydi" ifadelerini kullandı.

Farklı bir kullanıcı ise "En azından koltukları korumak için karton koymuşlar" diyerek olaya espirili bir şekilde yaklaştı.

Bugün arabanın durumunun ne olduğu konusu ise belirsizliğini koruyor.