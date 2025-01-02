Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama hakkında flaş karar! Erişim engeli getirildi

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Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan o uygulama hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya kullanıcılarının mesajlaşma, görüntülü arama ve canlı yayın gibi özelliklerle iletişim kurabildiği popüler platformlardan biri olan Tango alınan son dakika kararıyla birlikte Türkiye'de erişime kapatıldı.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar sonrasında Tango erişim engeli getirilen sosyal medya platformları arasına dahil oldu.

ERİŞİM ENGELLİ GETİRİLDİ!

Bağımsız bir görüntülü arama ve SMS chat uygulaması olan ve 2009 yılında 3G, 4G ve Wi-Fi üzerinden görüntülü görüşme desteği vermeye başlayan uygulama hakkında alınan karar sonrasında erişim engeli getirildi.

Engelliweb'in aktardığı bilgilere göre, sosyal medya platformunun ‘tango.me’ alan adı, Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen bir karar ile erişime engellendi.

Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararı doğrultusunda Tango.me alan adı üzerinde erişime engellendi. Kararın gerekçesi bilinmezken, platformun neden erişime kapatıldığı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.