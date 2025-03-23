Milyonlarca müşterisi olan banka devinden kritik karar! 95 şubesini birden kapatıyor

Haber Merkezi

Teknolojinin giderek ilerlemesiyle birlikte özellikle bankacılık sektöründen bankaya gitmeden birçok işlem kolayca yapılabilirken bu durum geleneksel bankacılık anlayışını da büyük oranda etkiliyor.

Dijital bankacılığa geçiş her geçen gün giderek hız kazanırken özellikle Avrupa ülkelerinde birçok banka geleneksel bankacılık anlayışının yerini dijital kanallar alması nedeniyle şubelerini kapatıyor.

Bankalar geleneksel şube ağı yerine dijital bankacılığa yatırım yapmaya devam ediyorken İspanya merkezli Avrupa’nın en büyük bankalarından biri olan Santander, İngiltere’deki şube ağını küçültme kararıyla gündeme bomba gibi düştü.

95 ŞUBE BİRDEN KAPANACAK!

Banka devi İngiltere’de bulunan 444 şubesinden 95’ini kapatma kararı aldığını duyurdu. Söz konusu kapatma nedeniyle 750 çalışanın da işsiz kalması bekleniyor.

Santander, İngiltere pazarındaki faaliyetlerini küçültmeyi planladığını ve şube kapatma kararının bu strateji çerçevesinde alındığını belirtti. Bankanın sözcüsü, şube kapanışlarının her zaman zor bir karar olduğunu ve bu adımların müşteri üzerindeki etkisinin asgariye indirilmesi için büyük bir özenle planlandığını söyledi.

Aynı zamanda banka devi Santander, kapanacak şubelerin ardından geriye 349 şube kalacağını, bunlardan 290’ının ise tam hizmet veren şubeler olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, mevcut 36 şubenin çalışma saatlerinin azaltılacağı, 18 şubede tezgah hizmetinin sunulacağı ve beş adet yeni çalışma kafesinin açılacağı da vurgulandı.