Milyonlarca öğrencinin gözü o tarihte! 15 tatil ne zaman başlıyor?

Hüseyin Topuz

'Okullar ne zaman kapanacak' ve 'Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek' soruları son günlerde gündemde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 takvimine göre okulların ne zaman kapanacağı belli oldu.

Milyonlarca öğrenci 15 tatilin hangi tarihte başlayacağını öğrenmek için aramalarına hız vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre okullarda ikinci ara tatil yani 15 tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Peki, 15 tatil ne zaman? İşte okullarda 1. dönemin sona ereceği o tarih..

15 tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 15 tatil 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayıp 31 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2024 Cuma sona erecek.