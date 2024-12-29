Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Toplu taşıma ücretsiz olacak

Haber Merkezi

Yeni yıla sayılı günler kala, belediyelerden vatandaşları sevindirecek haberler gelmeye başladı.

Başta İstanbul olmak üzere, tüm şehirlerde 1 Ocak tarihinde toplu taşıma ücretleri merak konusu oldu.

İstanbullulara 1 Ocak tarihi için müjdeli haber duyuruldu. Hem trafik yoğunluğu azalacak hem de şehir içi ulaşım daha kolay olacak.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbul’da toplu taşıma hizmetleri, 1 Ocak tarihinde ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, dini ve ulusal bayramlarda olduğu gibi yeni yılın ilk gününde de 24 saat boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalanabilecek.

METRO HATLARI KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK

Metro hatları yeni yıl günü kesintisiz hizmet verecek. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman gibi birçok metro hattı 24 saat hizmet verecek.

Tramvay hatları olan T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda ve T4 Topkapı-Mescidi Selam, F1 Taksim-Kabataş ve F4 Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları da saat 02.00’ye Yeni yıla sayılı günler kala, belediyelerden vatandaşları sevindirecek haber kadar hizmet vermeyi sürdürecek.