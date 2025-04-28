Milyonlarca Yumurta Bırakıyor: İşte En Çok Üreyen Hayvanlar...

Yağmur Uçar

Hayvanlarda doğurganlık, bir türün neslini devam ettirme gücünü gösterir.

Kimi hayvan yılda sadece bir yavru doğururken, kimileri yüzlerce, hatta milyonlarca yumurta bırakabilir.

Genelde küçük ve savunmasız canlılar (örneğin balıklar, böcekler) çok sayıda yavru yapar çünkü hayatta kalma şansları düşüktür. Buna karşılık filler, balinalar gibi büyük hayvanlar az sayıda doğurur.

Peki; en çok üreyen hayvanı merak ettiniz mi? İşte doğurganlığı en yüksek olan hayvanlar...

Tavşanlar: Bir dişi tavşan yılda 7-8 kez doğurabilir, her seferde 4-12 yavru. Yani yılda 50-100 arasında yavru doğabilir.

Fareler: Laboratuvar fareleri yılda 5-10 defa doğum yapar, her seferde 5-10 yavru. Kontrolsüz ortamda sayıları patlayabilir.

Okyanus güneş balığı (Mola mola): Tek seferde 300 milyon yumurta bırakabilir – bu, bilinen en yüksek yumurta sayısıdır. Ancak bu yumurtaların çok azı hayatta kalır.

Termit kraliçesi: Günde 20.000'e kadar yumurta bırakabilir ve bunu yıllarca sürdürebilir.

2 YILDA 450 TAVŞAN

Sinop merkeze bağlı Yalı köyü Deliler Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Yaşar Özdemir, iki yıl önce köyde beslemek için erkekli dişili dört tavşan aldı.

Tavşanlarla hoş vakit geçiren Özdemir ailesi, kısa sürede üreyen tavşanlara ilk önce aldırış etmedi. Ancak her geçen gün sayıları onları ve hatta yüzleri aşan tavşanları beslemek külfet olmaya başladı.

Her gün fırınları gezerek tavşanları için bayat ekmek alan Yaşar Özdemir'e eşi 48 yaşındaki Nebahat Özdemir de destek oldu. Nebahat Özdemir, eşinin aldığı ekmekleri gecenin geç saatlerine kadar ufalayarak tavşanları aç bırakmadı.

Her geçen gün çoğalmaya devam eden tavşanları yırtıcı hayvanlardan korumak için av tüfeği ile nöbet tutan Yaşar Özdemir, bu yüzden psikolojik tedavi bile görmeye başladı.

Artık tavşanlara bakabilmek için emekli maaşı da yetmeyen Yaşar Özdemir, yaklaşık 450'ye ulaşan tavşanlar için özellikle kış şartları konusunda endişe ediyor.

Hem tavşanların beslenme maliyeti hem de 'kurda kuşa yem olurlar' endişesi ile aile, tavşanların daha iyi bir ortama kavuşması için yetkilerden yardım istedi.

Kaynak: İHA