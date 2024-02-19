Milyonları ilgilendiren düzenleme için düğmeye basıldı! Çalışma saatleri değişiyor… Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yenilik için düğmeye basıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma saatlerinde yeniliğe gitmek için ilk adımı attı. Çalışma saatleri düşecek mi? İşte, tüm detaylar…

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21 yıldır 45 saat olarak devam eden çalışma saatlerinde yeni düzenleme sinyalleri verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haftalık 45 saat olan mesai saatlerinin 35-40 saate düşürülmesi için düğmeye bastı.

Çalışma saatlerinin kısalıp kısalmayacağı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Haftalık çalışma üzerine yapılması beklenen düzenleme ile farklı meslek grupları düşünülecek. Öte yandan yıllık izin ve ücret de kanunla birlikte değerlendirilenler arasında yer alacak.

Mesai saatleri düşecek mi?

Sinyalleri verilen düzenleme ile birlikte dağınık mevzuatın toplanması ve düzenlemesine yönelik çalışma ve çalışanların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Özellikle basın ve denizcilikte 48 saate varan çalışmanın yanı sıra diğer meslek gruplarında 45 saat olarak uygulanan çalışma düzeni değişiyor.

Tüm meslek gruplarında 35-40 saat çalışmasına yönelik hazırlanacak kanun teklifi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, ''İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var.

Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı.

Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK'in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti." İfadelerini kullandı.