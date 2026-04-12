1 Mayıs'ta bu telefonlar kapanıyor: İşte yapılması gerekenler

BTK, yurt dışından getirilen cep telefonlarında tespit edilen çift IMEI suistimaline karşı kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

1 Ocak 2026 itibarıyla devreye alınan uygulama kapsamında, kayıt dışı cihazların aşamalı olarak iletişime kapatılması planlanıyor.

Yapılan incelemelerde, bazı kullanıcıların çift SIM kartlı telefonlardaki ikinci IMEI numarasını farklı cihazlarda kullanarak sistemi kandırdığı ortaya çıktı.

Mevzuata göre her bireyin 3 yılda bir pasaportuna yalnızca bir telefon kaydettirme hakkı bulunmasına rağmen, bu yöntemle birden fazla cihazın kayıtlı gibi gösterildiği belirlendi.

SON TARİH 1 MAYIS

Yetkililer, usulsüzlük tespit edilen cihaz sahiplerine yıl başında bilgilendirme mesajı gönderildiğini ve telefonların geçici olarak 120 gün açık bırakıldığını açıkladı.

Tanınan sürenin 1 Mayıs itibarıyla sona ereceği, bu tarihe kadar gerekli kayıt ücretini yatırmayan cihazların ise tamamen iletişime kapatılacağı bildirildi.

54 BİN 258 LİRA ÖDENECEK

Daha önce çift SIM ve e-SIM özellikli cihazlarda kullanılan ve iki hat üzerinden kullanım süresini uzatmaya imkan tanıyan yöntem de artık geçerliliğini yitiriyor.

vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına IMEI numaralarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kullanıcıların telefonlarından *#06# tuşlayarak IMEI bilgilerine ulaşabileceği, ardından e-Devlet üzerinden kayıt durumunu sorgulayabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, kayıt dışı olduğu tespit edilen cihazlar için 2026 yılına ait 54 bin 258 liralık kayıt ücretinin yatırılması gerektiği ifade edildi.

Belirlenen süre içerisinde işlem yapılmaması halinde cihazların iletişime kapatılacağı hatırlatıldı.