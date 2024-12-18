Yağmur Dinç

İngiltere’de bir yarışma programında sorulan “100 kişilik bir odada %99’u solak. Bu oranı %98’e düşürmek için kaç solak çıkmalıdır?” sorusu, izleyiciler arasında büyük ilgi gördü.

Yarışmada 4 milyon TL ödüllü bu matematik sorusu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Sorunun cevaplanması için yarışmacılara 30 saniye süre verildi.

Soru sosyal medyada eğlenceli tartışmalara neden oldu.

Bazı kullanıcılar bu sorunun mantık gerektirdiğini ifade ederken, diğerleri 4 milyon TL ödüllü bir sorunun bu kadar kolay olmasına şaşırdıklarını dile getirdi.

İşte sorunun yapay zeka ile çözümü: