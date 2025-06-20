Minguzzi cinayetinde flaş gelişme! O talep kabul edildi: Davadan çekildiler...

Türkiye'yi derinden sarsan "Minguzzi Cinayeti" davasında, bugün üçüncü duruşma görüldü.
Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümü davası, yine ertelendi.
Aileye destek için gelen vatandaşlar "Sokaklarda katil istemiyoruz." sloganları attı.
Faillerin tutukluluğuna devam kararı verilirken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
HEYET DAVADAN ÇEKİLDİ
Duruşmada, Minguzzi ailesinin Avukat Rezan Epözdemir 'Reddi heyet' talebinde bulundu.
Duruşmaya verilen 15 dakikalık arada talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Mahkeme Başkanı'nın davadan çekilmesine karar verilerek duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.